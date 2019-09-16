Экс-футболист Файзулин признался, что ему иногда было смешно от мемов о своей смерти

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как относился к мемам о своей смерти, появившимся из-за того, что он не выходил на поле с 2015 года.

«Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы, мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился», — цитирует спортсмена Sport24.

По словам игрока, в тот период он надеялся, что операции позволят ему вернуться в футбол. Он также отметил, что клуб постоянно поддерживал его.

«Всё было честно, прозрачно. Никто даже ко мне не подошёл и не сказал: «Слушай, давай убирайся», — сказал Файзулин.

Файзулин завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит» с 2008 года. Помимо этого, хавбек известен своей игрой за сборную России.

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