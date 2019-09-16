Тренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом

Главный тренер французского «Лиона» Силвиньо в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» отметил нападающего российской команды Артёма Дзюбу.

«Зенит» — очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба — превосходный игрок. Он очень здорово действует на поле», — приводит слова Силвиньо ТАСС.

Он также считает, что его команде предстоит сложная игра, так как «Зенит» идёт в лидерах чемпионата России.

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Силвиньо заявил, что «Лион» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом».