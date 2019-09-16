Тренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом

Короткая ссылка
Главный тренер французского «Лиона» Силвиньо в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» отметил нападающего российской команды Артёма Дзюбу.
Тренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Зенит» — очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба — превосходный игрок. Он очень здорово действует на поле», — приводит слова Силвиньо ТАСС.

Он также считает, что его команде предстоит сложная игра, так как «Зенит» идёт в лидерах чемпионата России. 

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Силвиньо заявил, что «Лион» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить