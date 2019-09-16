Тренер «Лиона» назвал Дзюбу превосходным футболистом
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«Зенит» — очень быстрая команда. Здорово играет в защите. Дзюба — превосходный игрок. Он очень здорово действует на поле», — приводит слова Силвиньо ТАСС.
Он также считает, что его команде предстоит сложная игра, так как «Зенит» идёт в лидерах чемпионата России.
Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.
Ранее Силвиньо заявил, что «Лион» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом».