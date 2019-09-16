Силвиньо заявил, что «Лион» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом»

Главный тренер французского «Лиона» Силвиньо заявил, что в предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» его команде необходимо найти баланс.

«Мы должны играть все 90 минут, стремиться к улучшению игры во всех компонентах. У нас молодой коллектив, нам необходимо найти баланс», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, тренерский штаб проводит большую работу над концентрацией своих игроков, так как от них 90 минут требуется строгое выполнение плана.

«Мы хорошо подготовились к матчу, но самое главное — эффективность наших игроков», — сказал Силвиньо.

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов.