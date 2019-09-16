Радимов дал прогноз на матч «Лиона» и «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

«Думаю, что будет ничья, которая устроит соперников. «Лион» любит атаковать, но и «Зенит» без гола не уйдёт», — цитирует эксперта Sportbox.

По его мнению, ничейный результат станет неплохим стартом турнира для подопечных Сергея Семака. При этом он считает, что для французов это тоже не будет катастрофой.

«Матч будет осторожным. Но мне кажется, что каждая команда забьёт по голу», — добавил Радимов.

Встреча пройдёт 17 сентября в Лионе на «Стад де Люмьер». Начало — в 19:55 мск.

Ранее Семак заявил, что траты его команды соответствуют расходам среднестатистического участника Лиги чемпионов.