Семак не считает, что «Зенит» имеет неограниченный бюджет

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что траты его команды соответствуют расходам среднестатистического участника Лиги чемпионов.

«Вопросы о безграничных возможностях «Зенита» не задевают. Так говорят люди, которые не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали футболистов, а сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для клуба, который играет в Лиге чемпионов», — цитирует Семака «Российская газета».

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по разнице голов.

Ранее Семак заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке».

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