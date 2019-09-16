Семак не считает, что «Зенит» имеет неограниченный бюджет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что траты его команды соответствуют расходам среднестатистического участника Лиги чемпионов.

«Вопросы о безграничных возможностях «Зенита» не задевают. Так говорят люди, которые не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали футболистов, а сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для клуба, который играет в Лиге чемпионов», — цитирует Семака «Российская газета».

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по разнице голов.

Ранее Семак заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке».