Английская погода может повлиять на переговоры Клоппа с «Ливерпулем» о новом контракте

Марк Косике, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что английская погода может повлиять на переговоры о продлении контракта с клубом.

«Нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела. Посмотрим, повлияют ли климатические изменения на Англию. Нельзя недооценивать значение климата. В ноябре или декабре, когда «Ливерпуль» впервые задал вопрос о продлении, я предложил подождать», — цитирует агента Goal.com.

Он отметил, что в Германии, в отличие от Англии, есть двухнедельный перерыв, когда игроки и тренеры могут отправиться в более тёплые места, где есть возможность отдохнуть от плохой погоды.

«В это же время тренеры в Англии готовят команды к отрезкам из 13 матчей. Они уже истощены, и это непросто», — добавил Косике.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов и заняла второе место в АПЛ.

Ранее состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу.