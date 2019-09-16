Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу

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В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира 2019 года.
Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в первом раунде сыграют катарский «Аль-Садд» и «Иенген Спорт» из Новой Каледонии. Победитель пары в четвертьфинале встретится с мексиканским «Монтерреем».

В другом матче 1/4 финала сыграют тунисский «Эсперанс» и победитель азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» начнёт выступления на турнире в полуфинале, сыграет с победителем пары «Монтеррей» — «Аль-Садд» / «Иенген Спорт».

В другом полуфинале победитель Кубка Либертадорес сразится с сильнейшим в противостоянии между Эсперансом и победителем азиатской Лиги чемпионов.

Клубный чемпионат мира 2019 года пройдёт в Катаре с 11 по 21 декабря.

Ранее определились соперники сборной России по групповому этапу ЧМ по пляжному футболу.

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