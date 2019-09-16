Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в первом раунде сыграют катарский «Аль-Садд» и «Иенген Спорт» из Новой Каледонии. Победитель пары в четвертьфинале встретится с мексиканским «Монтерреем».

В другом матче 1/4 финала сыграют тунисский «Эсперанс» и победитель азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» начнёт выступления на турнире в полуфинале, сыграет с победителем пары «Монтеррей» — «Аль-Садд» / «Иенген Спорт».

В другом полуфинале победитель Кубка Либертадорес сразится с сильнейшим в противостоянии между Эсперансом и победителем азиатской Лиги чемпионов.

There we have it, your #ClubWC draw!🙌



While we knew 🇶🇦@AlsaddSC would kick off against debutants 🇳🇨Hienghene Sport, it will be a meeting of 🌏Asia and 🌍Africa in the quarter-finals!



Roll on 11 December!🇶🇦 pic.twitter.com/Sg9whKAfmr — FIFA.com (@FIFAcom) 16 сентября 2019 г.

Клубный чемпионат мира 2019 года пройдёт в Катаре с 11 по 21 декабря.

Ранее определились соперники сборной России по групповому этапу ЧМ по пляжному футболу.