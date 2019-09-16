Месси включён в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Боруссией»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» огласила заявку команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

В список из 22 игроков, которые отправятся в Германию на предстоящий матч, вошёл форвард Лионель Месси, пропустивший старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

Помимо 32-летнего аргентинца, в заявку вошли Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Иньяки Пенья, Карлес Перес, Ансу Фати.

Матч «Боруссия» — «Барселона» пройдёт 17 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив».