Месси включён в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Боруссией»

Короткая ссылка
Пресс-служба каталонской «Барселоны» огласила заявку команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Месси включён в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Боруссией»
  • © Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В список из 22 игроков, которые отправятся в Германию на предстоящий матч, вошёл форвард Лионель Месси, пропустивший старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

Помимо 32-летнего аргентинца, в заявку вошли Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Иньяки Пенья, Карлес Перес, Ансу Фати.

Матч «Боруссия» — «Барселона» пройдёт 17 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить