Бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив»

Польский футбольный арбитр Павел Рачковски назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Байером» и российским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Рачковски станут Михал Обукович и Радослав Сейка. Четвёртым рефери назначен Томаш Мусял.

За VAR будут отвечать Павел Гиль и Бартош Франковски.

Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене на «Бай-Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит».