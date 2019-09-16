Бригада арбитров из Польши обслужит матч ЛЧ «Байер» — «Локомотив»
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Рачковски станут Михал Обукович и Радослав Сейка. Четвёртым рефери назначен Томаш Мусял.
За VAR будут отвечать Павел Гиль и Бартош Франковски.
Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене на «Бай-Арене». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит».