Хески считает, что ему не удаётся начать тренерскую карьеру из-за цвета кожи

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Эмил Хески высказал мнение, что его сложности со стартом тренерской карьеры связаны с цветом кожи.
Хески считает, что ему не удаётся начать тренерскую карьеру из-за цвета кожи
  • globallookpress.com

«Я не могу объяснить, почему темнокожие люди вынуждены начинать со дна, в то время как остальные могут без проблем заполучить работу где угодно. Для Френка Лэмпарда и Стивена Джеррарда это было бы проще, 100%. Они получат нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи», — приводит слова Хески The Times.

В качестве примеров он привёл Сола Кэмпбелла, который является более титулованным игроком, чем Джеррард, а также Эшли Коула, который титулованнее и Джеррарда, и Лэмпарда, но при этом ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой «Челси» U15.

«Все говорят: «Иди и заработай себе имя». Что ж, сборную Англии тренирует специалист, который работал в АПЛ с «Мидлсбро» и не добился никаких успехов. У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они всё ещё в деле, а я даже не могу взойти на первую ступень карьерной лестницы. Я лишь предполагаю, что существует мнение, что темнокожие тренеры не подходят для этой профессии», — добавил 41-летний англичанин.

Хески играл в таких клубах, как «Лестер», «Ливерпуль», «Бирмингем», «Уиган», «Астон Вилла» и «Болтон». Выступая за мерсисайдскую команду, форвард трижды выиграл Кубок лиги, по одному разу Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Англии он провёл 62 матча и забил семь мячей.

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