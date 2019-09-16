СМИ: Шумахера выписали из клиники в Париже

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Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер был выписан из парижской клиники имени Жоржа Помпиду.
СМИ: Шумахера выписали из клиники в Париже
  • Reuters

Как сообщил журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV, после прохождения запланированных процедур, среди которых, по словам француза, было переливание крови с добавлением стволовых клеток, легендарный гонщик покинул клинику.

Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.

Ранее эксперт высказался о лечении Шумахера в парижском госпитале.

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