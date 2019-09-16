Джокович вышел на четвёртое место по количеству недель во главе рейтинга ATP

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Серб Новак Джокович вышел на четвёртое место по количеству недель, в течение которых он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Джокович вышел на четвёртое место по количеству недель во главе рейтинга ATP
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Начавшаяся с 16 сентября неделя станет для 32-летнего теннисиста 269-й во главе рейтинга. Таким образом, он превзошёл американца Джимми Коннорса с 268 неделями в активе.

Лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер (310 недель). Второе место у американца Пита Сампраса (286 недель), а замыкает тройку ещё один представитель США, Иван Лендл (270 недель).

Ранее сообщалось, что стали известны соперники сборной России на Кубке ATP.

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