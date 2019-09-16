Стали известны соперники сборной России на Кубке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка АТР, который пройдёт в Австралии в январе 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ATP, сборная России попала в группу D, где сыграет с командами Италии и США. Ещё один соперник определится позднее.

Единственной полностью сформированной группой стал квартет F, в котором сойдутся команды Германии, Греции, Канады и Австралии. Так, в группе A cыграют Сербия, Франция и Южная Африка, в группе B — Испания, Япония и Грузия, в группе C — Швейцария, Бельгия и Великобритания, а в группе E — Австрия, Хорватия и Аргентина. Оставшиеся команды-участницы определятся позднее.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев и Карен Хачанов выступят на Кубке АТР в Австралии.