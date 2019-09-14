Медведев и Хачанов выступят на Кубке АТР в Австралии

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Даниил Медведев и Карен Хачанов представят сборную России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Австралии в январе 2020 года.
Медведев и Хачанов выступят на Кубке АТР в Австралии
  • © Li Muzi/XinHua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, восемь из которых по итогам группового этапа выйдут в плей-офф и поборются за главный трофей.

Отмечается, что своё участие на турнире также подтвердили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

Соревнования пройдут с 3 по 12 января в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу».

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