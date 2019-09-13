СМИ: «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу»

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Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен организовать теннисный выставочный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на домашнем стадионе команды — «Сантьяго Бернабеу».
СМИ: «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ABC.

«Сантьяго Бернабеу» вмещает 80 тыс. человек. Таким образом, игра может собрать рекордное количество зрителей на трибунах в истории тенниса.

По информации издания, встреча должна состояться после того, как Федерер завершит профессиональную карьеру.

38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В активе Надаля — 19 выигранных «мейджоров».

Ранее бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет.

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