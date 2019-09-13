СМИ: «Реал» хочет организовать матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу»
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Об этом сообщает ABC.
«Сантьяго Бернабеу» вмещает 80 тыс. человек. Таким образом, игра может собрать рекордное количество зрителей на трибунах в истории тенниса.
По информации издания, встреча должна состояться после того, как Федерер завершит профессиональную карьеру.
38-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В активе Надаля — 19 выигранных «мейджоров».
Ранее бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет.