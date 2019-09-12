Экс первая ракетка мира Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет

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Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс решила возобновить карьеру и объявила о своём возвращении на корт в 2020 году.
Экс первая ракетка мира Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом она сообщила в видеоролике в своём Twitter.

Клейстерс завершила карьеру в 2012 году.

Она является трёхкратной победительницей US Open, а также выигрывала Australian Open в одиночном разряде. Помимо этого, она по разу одерживала победу на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Клейстерс являлась первой ракеткой мира и трижды выигрывала Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2017 году бельгийка была введена в Международный зал теннисной славы.

Ранее испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отдыхе от тенниса после победы на US Open.

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