Экс первая ракетка мира Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 36 лет
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Об этом она сообщила в видеоролике в своём Twitter.
Клейстерс завершила карьеру в 2012 году.
Она является трёхкратной победительницей US Open, а также выигрывала Australian Open в одиночном разряде. Помимо этого, она по разу одерживала победу на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Клейстерс являлась первой ракеткой мира и трижды выигрывала Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).
В 2017 году бельгийка была введена в Международный зал теннисной славы.
Ранее испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отдыхе от тенниса после победы на US Open.
Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019