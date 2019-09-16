Божович считает, что Мамаев усилил бы «Крылья Советов»

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Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович считает, что осуждённый футболист Павел Мамаев смог бы усилить игру его команды.

«Краснодар» с Мамаевым играл лучше. До его ситуации это был один из лучших игроков команды. Он бы и нас нормально усилил», — заявил тренер после матча с «Краснодаром» (2:4).

Павел Мамаев был осуждён за серию потасовок в центре Москвы на срок 1,5 года в колонии общего режима. Ожидается, что футболист выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению 16 сентября.

Ранее Сулейманов заявил, что пока не имеет гарантированного места в основе «Краснодара».

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