Сулейманов считает, что пока не имеет гарантированного места в основе «Краснодара»

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Форвард клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов пока не считает себя игроком стартового состава команды.

«Нельзя сказать, что место в стартовом составе — моё законное. Конечно, ещё будут играть другие люди. Я всегда повторяю одно и то же: нет разницы, сколько времени я проведу на поле, я всегда готов помогать своей команде», — сказал Сулейманов после матча с «Крыльями Советов» (4:2).

Также футболист добавил, что лишь несколько дней назад начал тренироваться после травмы.

Ранее сообщалось, что гол Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Крылья Советов» в РПЛ.

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