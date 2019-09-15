Хоккеист «Колорадо» Задоров получил повреждение и выбыл на неопределённый срок

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров получил повреждение в тренировочном лагере команды.

Как сообщает Denver Post, россиянин был вынужден прервать тренировочное занятие и покинуть лёд. Степень серьёзности травмы будет определена по итогам обследования.

Нынешним летом Задоров подписал с «Колорадо» новый годичный контракт. В прошлом сезоне защитник провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 + 7). В 12 поединках плей-офф россиянин не сумел отметиться результативными действиями.

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