Хоккеист «Колорадо» Задоров получил повреждение и выбыл на неопределённый срок

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров получил повреждение в тренировочном лагере команды.

Как сообщает Denver Post, россиянин был вынужден прервать тренировочное занятие и покинуть лёд. Степень серьёзности травмы будет определена по итогам обследования.

Нынешним летом Задоров подписал с «Колорадо» новый годичный контракт. В прошлом сезоне защитник провёл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 + 7). В 12 поединках плей-офф россиянин не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Ковальчук заявил, что «Лос-Анджелесу» по силам завоевать Кубок Стэнли.

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