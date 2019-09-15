Медведев признался, что после финала US Open не играл в теннис неделю

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после Открытого чемпионата США.

«Я не играл в теннис неделю. Финал был в прошлое воскресенье, сегодня я в первый раз тренировался после того матча. В любом случае я читал новости и смотрел разные видео на теннисную тему, поэтому ракетку теннисную я видел. Но старался видеть её как можно реже. Мы с женой были три дня в Черногории. Прилетели утром в среду, улетели в субботу», — цитирует теннисиста «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев стал финалистом US Open, уступив испанцу Рафаэлю Надалю в решающем поединке. Следующий турнир, на котором выступит россиянин, пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее Медведев заявил, что когда находится в хорошей форме, то может обыграть любого.