Медведев признался, что после финала US Open не играл в теннис неделю

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после Открытого чемпионата США.
Медведев признался, что после финала US Open не играл в теннис неделю
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«Я не играл в теннис неделю. Финал был в прошлое воскресенье, сегодня я в первый раз тренировался после того матча. В любом случае я читал новости и смотрел разные видео на теннисную тему, поэтому ракетку теннисную я видел. Но старался видеть её как можно реже. Мы с женой были три дня в Черногории. Прилетели утром в среду, улетели в субботу», — цитирует теннисиста «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев стал финалистом US Open, уступив испанцу Рафаэлю Надалю в решающем поединке. Следующий турнир, на котором выступит россиянин, пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее Медведев заявил, что когда находится в хорошей форме, то может обыграть любого.

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