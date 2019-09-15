Медведев: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе и возросшей уверенности в себе.
Медведев: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого
  • © Johannes Eisele
  • AFP

«Я убедился: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого. Или как минимум дать бой. Это самое главное. Я вроде бы и раньше это знал, но не был уверен до конца. Теперь наверняка это знаю», — цитирует россиянина «Спорт-экспресс».

После выход в финал Открытого чемпионата США, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на четвёртую позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, Медведев рассчитывает показать отличную игру на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

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