Медведев: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе и возросшей уверенности в себе.

«Я убедился: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого. Или как минимум дать бой. Это самое главное. Я вроде бы и раньше это знал, но не был уверен до конца. Теперь наверняка это знаю», — цитирует россиянина «Спорт-экспресс».

После выход в финал Открытого чемпионата США, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на четвёртую позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, Медведев рассчитывает показать отличную игру на турнире ATP в Санкт-Петербурге.