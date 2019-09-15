Медведев рассчитывает показать отличную игру на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что намерен показать отличную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Медведев рассчитывает показать отличную игру на турнире ATP в Санкт-Петербурге
  • Reuters

«Чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он также отметил, что на турнире болельщиков могут ждать интересные противостояния российских теннисистов. Помимо него, в соревнованиях примут участие Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Турнир пройдёт в период с 16 по 22 сентября.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. В этом году он победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вышел в финал турнира Большого шлема US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев рассказал о своей популярности после US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить