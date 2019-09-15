Медведев рассчитывает показать отличную игру на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что намерен показать отличную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он также отметил, что на турнире болельщиков могут ждать интересные противостояния российских теннисистов. Помимо него, в соревнованиях примут участие Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Турнир пройдёт в период с 16 по 22 сентября.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. В этом году он победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вышел в финал турнира Большого шлема US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев рассказал о своей популярности после US Open.