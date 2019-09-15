Медведев рассказал о своей популярности после US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что обрушившаяся после выступления на US Open популярность никак его не изменила.
Медведев рассказал о своей популярности после US Open
  • Reuters

«Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. В этом году он победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вышел в финал турнира Большого шлема US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев выразил мнение, что сборная России может в этом году выиграть Кубок Дэвиса.

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