Медведев рассказал о своей популярности после US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что обрушившаяся после выступления на US Open популярность никак его не изменила.

«Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. В этом году он победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вышел в финал турнира Большого шлема US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев выразил мнение, что сборная России может в этом году выиграть Кубок Дэвиса.