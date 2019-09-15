Теннисист Медведев считает, что сборная России может в этом году выиграть Кубок Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Кубке Дэвиса в этом году.

«100% у нас есть шанс победить в Кубке Дэвиса в этом году. У нашей команды большой потенциал», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также выразил надежду, что у него получится выступить на этом турнире так же, как и в личных соревнованиях.

Медведев является четвёртой ракеткой мира. В этом году он победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и вышел в финал турнира Большого шлема US Open, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Надаль назвал Медведева лучшим теннисистом нового поколения.