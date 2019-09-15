Надаль назвал Медведева лучшим теннисистом нового поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о своём бывшем сопернике по финалу US Open россиянине Данииле Медведеве.

«На данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но я не знаю, что произойдёт в будущем», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Он отметил, что сейчас Медведев занимает четвёртое место в мировом рейтинге ATP, а его выступления нынешним летом вряд ли могли сложиться ещё лучше.

«Но есть ещё много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие несколько лет», — добавил 19-кратный победитель турниров Большого шлема.

В финале US Open 2019 года Надаль в пяти сетах взял верх над Медведевым со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что Медведев и Хачанов выступят на Кубке АТР в Австралии.