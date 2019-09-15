Гэтжи рассказал о плане на гипотетический бой против Нурмагомедова

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что имеет шанс в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи рассказал о плане на гипотетический бой против Нурмагомедова
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Он, наверное, победит меня, если смотреть на бумаге. Но я попадаю очень хорошо, бью очень сильно, я очень атлетичный. Способ остановить борцовский захват — встретить силу силой. Я не буду прикасаться к клетке. Если Нурмагомедов и собирается меня прикончить, это будет в середине октагона. Но он получит удар ногой ещё до того, как успеет «выстрелить», — цитирует Гэтжи BJPENN.

В последнем поединке американец нокаутом в первом раунде победил своего соотечественника Дональда Серроне. Хабиб Нурмагомедов неделю назад защитил титул чемпиона UFC, победив в третьем раунде Дастина Порье.

Ранее Жорж Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира.

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