Гэтжи рассказал о плане на гипотетический бой против Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что имеет шанс в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Он, наверное, победит меня, если смотреть на бумаге. Но я попадаю очень хорошо, бью очень сильно, я очень атлетичный. Способ остановить борцовский захват — встретить силу силой. Я не буду прикасаться к клетке. Если Нурмагомедов и собирается меня прикончить, это будет в середине октагона. Но он получит удар ногой ещё до того, как успеет «выстрелить», — цитирует Гэтжи BJPENN.

В последнем поединке американец нокаутом в первом раунде победил своего соотечественника Дональда Серроне. Хабиб Нурмагомедов неделю назад защитил титул чемпиона UFC, победив в третьем раунде Дастина Порье.

Ранее Жорж Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира.