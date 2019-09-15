Голландские болельщики устроили праздник для детей

На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей осыпали детей плюшевыми медведями.

На очередной домашний матч чемпионата Голландии «Фейеноорд» пригласил детей из Софийского детского госпиталя. Фанаты «Ден Хаага», который был гостевой командой, устроили для юных гостей футбольного матча праздник, осыпав их дождём из плюшевых медведей.

В настоящее время «Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, «Ден Хааг» находится на 14-й строчке.

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