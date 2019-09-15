Карасёв назначил три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Короткая ссылка
В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» было назначено три 11-метровых удара.
Карасёв назначил три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»
  • РИА Новости

Примечательно, что два из трёх пенальти были назначены после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Сначала Карасёв указал на точку на третьей компенсированной минуте к первому тайму, а затем — на 67-й.

Оба 11-метровых не были реализованы. Сначала не смог забить форвард гостей Александр Соболев, а затем — нападающий «Краснодара» Ари. Правда, футболист гостей сам же добил мяч в сетку.

На 75-й минуте Пауль Антон точно исполнил удар с точки.

После 75-й минуты «Краснодар» обыгрывает «Крылья Советов» со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить