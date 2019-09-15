Карасёв назначил три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» было назначено три 11-метровых удара.

Примечательно, что два из трёх пенальти были назначены после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Сначала Карасёв указал на точку на третьей компенсированной минуте к первому тайму, а затем — на 67-й.

Оба 11-метровых не были реализованы. Сначала не смог забить форвард гостей Александр Соболев, а затем — нападающий «Краснодара» Ари. Правда, футболист гостей сам же добил мяч в сетку.

На 75-й минуте Пауль Антон точно исполнил удар с точки.

После 75-й минуты «Краснодар» обыгрывает «Крылья Советов» со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ.