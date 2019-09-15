Кононов рассказал, почему выпустил Крала вместо Умярова в матче с «Уралом»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Алекс Крал, а не Наиль Умяров вышел на поле в стартовом составе в матче с «Уралом» в девятом туре РПЛ.
Кононов рассказал, почему выпустил Крала вместо Умярова в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Умяров поехал в молодёжную сборную с микротравмами. Отыграл там два матча с этими проблемами», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

По словам наставника московского коллектива, в расположение «Спартака» Умяров вернулся не только с травмами, но и довольно уставшим. 

Как отметил Кононов, в ходе тренировочных занятий чешский полузащитник выглядел предпочтительнее.

Ранее Кононов выразил мнение, что футболисты «Спартака» должны прибавить в самоотдаче.

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