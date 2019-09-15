Кононов рассказал, почему выпустил Крала вместо Умярова в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Умяров поехал в молодёжную сборную с микротравмами. Отыграл там два матча с этими проблемами», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».
По словам наставника московского коллектива, в расположение «Спартака» Умяров вернулся не только с травмами, но и довольно уставшим.
Как отметил Кононов, в ходе тренировочных занятий чешский полузащитник выглядел предпочтительнее.
Ранее Кононов выразил мнение, что футболисты «Спартака» должны прибавить в самоотдаче.