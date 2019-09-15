Кононов считает, что «Спартак» должен прибавить в самоотдаче

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что футболисты команды должны играть с двойной самоотдачей.
Кононов считает, что «Спартак» должен прибавить в самоотдаче
  • РИА Новости

«Я мотивирую команду. Если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против «Спартака» играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом», — цитирует Кононова ТАСС.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала».

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