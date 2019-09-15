Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян заявил, что игроки московского ЦСКА неоднократно оскорбляли главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. При этом сам судья не расслышал грубые высказывания в свой адрес.

«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал», — сказал Григорян.

Александр Григорян:

«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право». — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) September 15, 2019

По словам тренера, его подопечный Валерий Чуперка подтвердил, что также оскорблял арбитра, за что получил заслуженную вторую жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ.