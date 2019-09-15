Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
- РИА Новости
Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. При этом сам судья не расслышал грубые высказывания в свой адрес.
«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал», — сказал Григорян.
Александр Григорян:— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) September 15, 2019
«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право».
По словам тренера, его подопечный Валерий Чуперка подтвердил, что также оскорблял арбитра, за что получил заслуженную вторую жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ.