Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова

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Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян заявил, что игроки московского ЦСКА неоднократно оскорбляли главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. При этом сам судья не расслышал грубые высказывания в свой адрес.

«Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал», — сказал Григорян.

По словам тренера, его подопечный Валерий Чуперка подтвердил, что также оскорблял арбитра, за что получил заслуженную вторую жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ.

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