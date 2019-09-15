СМИ: Футболист «Реала» раскритиковал Рамоса в разговоре с Пересом

Один из игроков мадридского «Реала» в личной беседе с президентом клуба Флорентино Пересом подверг критике капитана команды Серхио Рамоса.

«Я в своём возрасте могу позволить себе время от времени подурачиться, и мне это даже нравится. Но я не капитан «Реала». Это надо прекращать! Хватит уже об Instagram и остальном. На днях он появился в розовой шапке», — приводит слова футболиста, имя которого не разглашается, El Mundo Deportivo.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Вместе со сливочными защитник четырежды выигрывал чемпионат Испании и столько же раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что МЮ пытался летом купить футболиста «Реала» Крооса за €75 млн.