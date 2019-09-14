СМИ: МЮ пытался летом купить футболиста «Реала» Крооса за €75 млн
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Как сообщает Bild, англичане предлагали за игрока €75 млн, но коллектив из Мадрида отказался продавать хавбека.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Вместе со «сливочными» он трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также по разу побеждал в чемпионате и Кубке Испании. Всего на его счету 237 матчей в составе «Реала», в которых он забил 14 мячей и отдал 59 результативных передач.
Ранее сообщалось, что голкипер Давид де Хеа подписал новый контракт с МЮ.