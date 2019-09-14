СМИ: Де Хеа подписал новый контракт с МЮ
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Как сообщает Daily Miror, новое соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон.
Отмечается, что, согласно новому контракту, он будет получать €400 тыс. в неделю с учётом бонусных выплат.
Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За время пребывания в клубе испанец успел стать чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти в «Реал».