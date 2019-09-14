СМИ: Де Хеа подписал новый контракт с МЮ

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает Daily Miror, новое соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон.

Отмечается, что, согласно новому контракту, он будет получать €400 тыс. в неделю с учётом бонусных выплат.

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За время пребывания в клубе испанец успел стать чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти в «Реал».