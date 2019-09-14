СМИ: Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти в «Реал»

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Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом ради перехода в мадридский «Реал».
СМИ: Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти в «Реал»
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, 27-летний хавбек отклонил все предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта, который истекает в 2020 году.

Отмечается, что агенты игрока ведут переговоры с рядом европейских клубов, в числе которых «Реал».

Эриксен перешёл из «Аякса» в «Тоттенхэм» в 2013 году. В нынешнем сезоне он сыграл в четырёх матчах и записал в свой актив один гол.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси заявил об отсутствии желания уходить из «Барселоны».

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