СМИ: Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти в «Реал»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом ради перехода в мадридский «Реал».

Как сообщает Marca, 27-летний хавбек отклонил все предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта, который истекает в 2020 году.

Отмечается, что агенты игрока ведут переговоры с рядом европейских клубов, в числе которых «Реал».

Эриксен перешёл из «Аякса» в «Тоттенхэм» в 2013 году. В нынешнем сезоне он сыграл в четырёх матчах и записал в свой актив один гол.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси заявил об отсутствии желания уходить из «Барселоны».