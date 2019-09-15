Шорт-трекист Ан одержал первую победу после возобновления карьеры

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Российский шорт-трекист Виктор Ан одержал первую победу после возобновления карьеры на международном турнире — Открытом кубке Союза конькобежцев России, который состоялся в Коломне.
Шорт-трекист Ан одержал первую победу после возобновления карьеры
  • РИА Новости

Ан завоевал золото на дистанции 1000 м.

Вторым стал Стайн Десмет из Бельгии. Замкнул тройку лучших ещё один россиянин, Сергей Милованов.

Ан является трёхкратным чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи в составе сборной России. 

В феврале 20-кратный чемпион мира выразил желание возобновить карьеру и принять участие в Играх-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство партнёра.

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