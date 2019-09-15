Шорт-трекист Ан одержал первую победу после возобновления карьеры
- РИА Новости
Ан завоевал золото на дистанции 1000 м.
Вторым стал Стайн Десмет из Бельгии. Замкнул тройку лучших ещё один россиянин, Сергей Милованов.
Ан является трёхкратным чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи в составе сборной России.
В феврале 20-кратный чемпион мира выразил желание возобновить карьеру и принять участие в Играх-2022 в Пекине.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хе Чун дисквалифицирован за домогательство партнёра.