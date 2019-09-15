Вудли готов сменить весовую категорию ради боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что готов сменить весовую категорию ради боя с действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу провести бой с Хабибом. У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат. У него есть пара боёв, которые имеют смысл в лёгком весе, но ему тяжело укладываться в лимит. Ему необязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, хотя это будет трудно, но ради такого я готов», — приводит слова Вудли TMZ.

37-летний американец лишился своего титула, который удерживал с лета 2016 года, в мартовском поединке с Камарой Уманом. В общей сложности в его активе 19 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном.