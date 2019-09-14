Фигуристка Щербакова победила на турнире Lombardia Trophy

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Россиянка Анна Щербакова выиграла турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy в Италии.
Фигуристка Щербакова победила на турнире Lombardia Trophy
  • © РИА Новости

За произвольную программу действующая чемпионка России получила от судей 150,47 балла. Таким образом, по сумме двух программ она набрала 218,20 балла.

Её соотечественница Елизавета Туктамышева, которая лидировала после короткой программы, заняла второе место с результатом 214,38 балла. Тройку лучших же замкнула представительница Южной Кореи Ю Ён (200,89 балла).

Ещё одна спортсменка из России, Софья Самодурова, стала шестой (179,65 балла).

Ранее танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске.

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