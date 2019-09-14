Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске
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- РИА Новости
По итогам двух прокатов российская пара набрала 171,07 балла.
Второе место занял ещё один российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (158,24 балла). Тройку призёров с результатом 149,05 балла замкнули представители Канады Надя Башинска и Петер Бомон.
Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов набрали 141,72 балла и стали шестыми.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.