Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске

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Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске.
Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российская пара набрала 171,07 балла.

Второе место занял ещё один российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (158,24 балла). Тройку призёров с результатом 149,05 балла замкнули представители Канады Надя Башинска и Петер Бомон.

Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов набрали 141,72 балла и стали шестыми.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

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