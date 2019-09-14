Фигуристы Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске.

По итогам двух прокатов российская пара набрала 171,07 балла.

Второе место занял ещё один российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (158,24 балла). Тройку призёров с результатом 149,05 балла замкнули представители Канады Надя Башинска и Петер Бомон.

Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов набрали 141,72 балла и стали шестыми.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.