«Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча РПЛ
Пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба «Урал» пошутила над московским «Спартаком» во время второго тайма матча (1:2) девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- @fcural
«У «Спартака» точно 11 игроков на поле?» — написано в Twitter «Урала».
Напомним, что оба своих мяча екатеринбуржцы забили во втором тайме. Отличились Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Уралу» в девятом туре РПЛ.
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