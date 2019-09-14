«Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча РПЛ

Пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба «Урал» пошутила над московским «Спартаком» во время второго тайма матча (1:2) девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«У «Спартака» точно 11 игроков на поле?» — написано в Twitter «Урала». Напомним, что оба своих мяча екатеринбуржцы забили во втором тайме. Отличились Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир. Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Уралу» в девятом туре РПЛ.