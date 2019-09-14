Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в четвёртом туре Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над леверкузенским «Байером» в матче четвёртого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в четвёртом туре Бундеслиги
  • © firo Sportphoto/ Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась в пользу хозяев — 3:0.

В составе «Боруссии» дубль оформил Марко Ройс, забив на 50-й и 90-й минутах, также отличились Пако Алькасер (28-я) и Рафаэл Геррейру (83-я).

Таким образом, «Боруссия» набрала девять очков и поднялась на второе место чемпионата Германии. «Байер» с семью баллами занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что в прошлом туре «Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону».

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