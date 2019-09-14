СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина не более чем на три игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, лига намерена сделать заявление по ситуации с россиянином в ближайшее время. Отмечается, что Кузнецов уже провёл встречу с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, на которой они обсудили инцидент.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее капитан «Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин заявил, что необходимо поддержать Кузнецова после скандала с кокаином.