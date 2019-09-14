СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча
- Reuters
Об этом сообщает Washington Post.
По информации издания, лига намерена сделать заявление по ситуации с россиянином в ближайшее время. Отмечается, что Кузнецов уже провёл встречу с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, на которой они обсудили инцидент.
23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.
Ранее капитан «Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин заявил, что необходимо поддержать Кузнецова после скандала с кокаином.