СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина не более чем на три игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча
  • Reuters

Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, лига намерена сделать заявление по ситуации с россиянином в ближайшее время. Отмечается, что Кузнецов уже провёл встречу с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, на которой они обсудили инцидент.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин. 

Ранее капитан «Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин заявил, что необходимо поддержать Кузнецова после скандала с кокаином.

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