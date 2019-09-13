Овечкин считает, что необходимо поддержать Кузнецова после скандала с кокаином

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о необходимости поддержать своего соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.

«Лучше его поддержать и быть с ним, не стоит оставлять его одного. Мы поддержим Женю», — приводит слова спортсмена The Washington Post.

По его мнению, на данный момент всем лучше поскорее забыть эту историю и надеяться, что Кузнецов больше никогда не совершит подобную ошибку. При этом Овечкин считает, что его партнёру по команде не стоит постоянно просить прощения за свой проступок.

«Он уже извинился как перед клубом, так и перед семьёй и болельщиками», — добавил Овечкин.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин. При этом Национальная хоккейная лига ещё не приняла своего решения в отношении россиянина.

Ранее генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб ждёт решения НХЛ по дисквалификации Кузнецова.