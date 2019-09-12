Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб ждёт решения НХЛ по дисквалификации Кузнецова

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации с возможной дисквалификацией российского форварда Евгения Кузнецова.
Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб ждёт решения НХЛ по дисквалификации Кузнецова
  • AFP

Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб всё ещё ожидает окончательного решения НХЛ по форварду Евгению Кузнецову, сообщает Тарик Эль-Башир в Twitter. Российский нападающий в понедельник встретится с руководителем НХЛ Гари Бэттмэном.

Россиянин был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина до июня 2023 года.

Ранее Овечкин выразил желание продолжить выступления за «Вашингтон».

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