Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб ждёт решения НХЛ по дисквалификации Кузнецова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации с возможной дисквалификацией российского форварда Евгения Кузнецова.

Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб всё ещё ожидает окончательного решения НХЛ по форварду Евгению Кузнецову, сообщает Тарик Эль-Башир в Twitter. Российский нападающий в понедельник встретится с руководителем НХЛ Гари Бэттмэном.

Россиянин был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина до июня 2023 года.

Ранее Овечкин выразил желание продолжить выступления за «Вашингтон».