Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб ждёт решения НХЛ по дисквалификации Кузнецова
- AFP
Генменеджер «Вашингтона» заявил, что клуб всё ещё ожидает окончательного решения НХЛ по форварду Евгению Кузнецову, сообщает Тарик Эль-Башир в Twitter. Российский нападающий в понедельник встретится с руководителем НХЛ Гари Бэттмэном.
Россиянин был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина до июня 2023 года.
Ранее Овечкин выразил желание продолжить выступления за «Вашингтон».