Дубль Мане помог «Ливерпулю» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Ньюкасл» забил первым. Уже на седьмой минуте отличился Йетро Виллемс.

«Ливерпуль» ответил двумя голами Садио Мане, забившего на 28-й и 40-й минутах, а также голом Мохамеда Салаха, отличившегося на 72-й минуте.

В шестом туре «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж» сыграет с лондонским «Челси», а «Ньюкасл» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника.