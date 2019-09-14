Дубль Мане помог «Ливерпулю» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ
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Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
«Ньюкасл» забил первым. Уже на седьмой минуте отличился Йетро Виллемс.
«Ливерпуль» ответил двумя голами Садио Мане, забившего на 28-й и 40-й минутах, а также голом Мохамеда Салаха, отличившегося на 72-й минуте.
В шестом туре «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж» сыграет с лондонским «Челси», а «Ньюкасл» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ранее сообщалось, что футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника.