Футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника

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Защитник «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс, права на которого принадлежат клубу АПЛ «Кристал Пэлас», дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение.
Футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sports.

24-летний англичанин укусил своего соперника в концовке матча Английской футбольной лиги с молодёжной командой «Вест Хэм Юнайтед», за что и был удалён с поля.

Иннисс является воспитанником «Кристал Пэлас», однако в его активе всего один официальный матч за основную команду лондонского клуба. Большую часть карьеры он играет в арендах в клубах низших футбольных лиг.

Ранее сообщалось, что Патрис Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ.

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