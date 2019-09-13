Футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника
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Об этом сообщает Sky Sports.
24-летний англичанин укусил своего соперника в концовке матча Английской футбольной лиги с молодёжной командой «Вест Хэм Юнайтед», за что и был удалён с поля.
Иннисс является воспитанником «Кристал Пэлас», однако в его активе всего один официальный матч за основную команду лондонского клуба. Большую часть карьеры он играет в арендах в клубах низших футбольных лиг.
Ранее сообщалось, что Патрис Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ.