СМИ: Экс-футболист Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ

Короткая ссылка
Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Патрис Эвра вернулся в стан манкунианцев в качестве тренера молодёжной команды.
СМИ: Экс-футболист Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ
  • © Simon Bellis/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, француз присоединился к тренерскому штабу команды игроков до 18 лет.

До этого Эвра в расположении «Юнайтед» проходил курсы по получению тренерской лицензии.

Он выступал за МЮ с 2006 по 2014 год. Вместе с «красными дьяволами» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.

Эвра завершил карьеру летом этого года.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер команды Эдвин ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить