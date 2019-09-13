СМИ: Экс-футболист Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Патрис Эвра вернулся в стан манкунианцев в качестве тренера молодёжной команды.

Как сообщает L'Equipe, француз присоединился к тренерскому штабу команды игроков до 18 лет.

До этого Эвра в расположении «Юнайтед» проходил курсы по получению тренерской лицензии.

Он выступал за МЮ с 2006 по 2014 год. Вместе с «красными дьяволами» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.

Эвра завершил карьеру летом этого года.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер команды Эдвин ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ.