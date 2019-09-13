СМИ: Экс-футболист Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ
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Как сообщает L'Equipe, француз присоединился к тренерскому штабу команды игроков до 18 лет.
До этого Эвра в расположении «Юнайтед» проходил курсы по получению тренерской лицензии.
Он выступал за МЮ с 2006 по 2014 год. Вместе с «красными дьяволами» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.
Эвра завершил карьеру летом этого года.
Ранее сообщалось, что экс-голкипер команды Эдвин ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ.