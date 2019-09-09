СМИ: Ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ
- © Jasper Ruhe/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает Manchester Evening News.
На данный момент ван дер Сар работает директором в нидерландском «Аяксе».
Голландец выступал за футбольный коллектив из Манчестера с 2005 по 2011 год. В составе манкунианцев он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелен на подписание вратаря МЮ Давида Де Хеа.