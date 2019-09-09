СМИ: Ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ

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Английский «Манчестер Юнайтед» назначит бывшего голкипера команды Эдвина ван дер Сара на пост технического директора клуба.
СМИ: Ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ
  • © Jasper Ruhe/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Manchester Evening News.

На данный момент ван дер Сар работает директором в нидерландском «Аяксе».

Голландец выступал за футбольный коллектив из Манчестера с 2005 по 2011 год. В составе манкунианцев он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелен на подписание вратаря МЮ Давида Де Хеа.

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