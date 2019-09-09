СМИ: Ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ

Английский «Манчестер Юнайтед» назначит бывшего голкипера команды Эдвина ван дер Сара на пост технического директора клуба.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

На данный момент ван дер Сар работает директором в нидерландском «Аяксе».

Голландец выступал за футбольный коллектив из Манчестера с 2005 по 2011 год. В составе манкунианцев он четырежды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), а также становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелен на подписание вратаря МЮ Давида Де Хеа.