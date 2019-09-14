Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Леванте» в матче Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над валенсийским «Леванте» в матче четвёртого тура испанской Примеры.
Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Леванте» в матче Примеры
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Реала» дубль оформил Карим Бензема, забивший на 25-й и 31-й минутах. Ещё один гол в активе Каземиро, отличившегося на 40-й минуте.

«Леванте» ответил голами Борхи Майораля и Гонсало Мелеро, забивших на 49-й и 75-й минутах.

В пятом туре «Реал» на выезде сыграет с «Севильей», а «Леванте» на своём поле примет «Эйбар».

Ранее Фернандо Йерро высказал мнение, что Денис Черышев не поторопился с уходом из «Реала».

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