Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Леванте» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над валенсийским «Леванте» в матче четвёртого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Реала» дубль оформил Карим Бензема, забивший на 25-й и 31-й минутах. Ещё один гол в активе Каземиро, отличившегося на 40-й минуте.

«Леванте» ответил голами Борхи Майораля и Гонсало Мелеро, забивших на 49-й и 75-й минутах.

В пятом туре «Реал» на выезде сыграет с «Севильей», а «Леванте» на своём поле примет «Эйбар».

Ранее Фернандо Йерро высказал мнение, что Денис Черышев не поторопился с уходом из «Реала».