Йерро считает, что Черышев не поторопился с уходом из «Реала»

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, не поспешил ли российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев с решением уйти из мадридского «Реала», воспитанником которого он является.

«Денис всегда мне нравился. Умеет пользоваться пространством. Знает, что делать внутри штрафной. Как создать момент. Я давно знаю Дениса, не просто так он играл за «Реал». Понятно, что с Криштиану конкурировать нереально. Но я не думаю, что Черышев поторопился с уходом из «Мадрида». Черышев сейчас на своём месте. У него будет хорошая карьера», — приводит слова Йерро Sport24.

28-летний Черышев находится в системе «Реала» с 2002 года. В его активе семь матчей, в которых он отличился одним голом и одной голевой передачей за основную команду, и 45 игр с 13 голами и восемью голевыми передачами в составе дубля за команду «Кастильи».

В 2016 году Черышев на постоянной основе перешёл в «Вильярреал», а в 2019 году — в «Валенсию».

Ранее Йерро высказал мнение, что Александр Головин смог бы успешно заиграть в Испании.